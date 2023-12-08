Запреты и традиции праздника святого Георгия Победоносца и народный Юрьев день 9 декабря Алёна Юрьева9 декабря в православном календаре — день святого Георгия Победоносца, мужественного великомученика, чья жизнь служит примером силы духа и преданности вере.