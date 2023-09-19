Закон, порядок, государство

779 подписчиков

В Республике Мордовия представитель организации обвиняется в коммерческом подкупе

В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела маркетинга коммерческой организации, обвиняемого в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного п.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх