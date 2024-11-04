«Национальная политика – тонкая и важная материя, здесь нет места для ошибок»

Как взаимодействуют между собой НКО в Татарстане? В чем специфика работы с ними? Что такое «Уроки дружбы и согласия»? Какую информацию можно почерпнуть в телеграм-каналах, созданных для иностранных граждан, прибывающих в нашу республику? Об этом в День народного единства «Татар-информу» рассказал директор Дома Дружбы народов РТ Тимур Кадыров.