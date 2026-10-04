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У Анатолия Кашпировского за полгода до смерти обнаружили рак

У Анатолия Кашпировского за полгода до смерти обнаружили рак

Спустя несколько месяцев проблемы со здоровьем вновь дали о себе знать Умерший накануне Анатолий Кашпировский последние месяцы жизни боролся с онкологическим заболеванием.

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