Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграл «Монреаль»

«Питтсбург» одержал вторую победу кряду, обыграв в серии буллитов «Монреаль». В ночь на 14 декабря в Монреале прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз».
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