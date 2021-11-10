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Специалисты РХБ защиты ВВО осуществляют регулярную специальную обработку сборного пункта Забайкальского края

Специалисты РХБ защиты ВВО осуществляют регулярную специальную обработку сборного пункта Забайкальского края

В частности военнослужащие дезинфицируют специальным раствором хозяйственные и административные помещения, лестничные марши, фасады зданий, и прилегающую территорию.

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