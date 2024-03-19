Тарасов рассказал о конфликте с Хейбати, с которым проведет бой

Известия/Эдуард Корниенко Чемпион по рукопашному бою и самбо Артем Тарасов рассказал в преддверии боя против Али Хейбати в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ", что имеет давний конфликт со своим оппонентом.