Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Янки буквально толкают Грузию в объятия России. В ответ на принятие закона об иноагентах, и подготовку законопроекта о запрете "пернатости в стране", англосаксы ввели санкции против Грузии.
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