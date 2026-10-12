В Азербайджане начались протесты из-за запрета на ношение хиджабов в школах (ВИДЕО)

В Азербайджане начались протесты из-за запрета на ношение хиджабов в школах. В стране ввели единую школьную форму.
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