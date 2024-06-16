Рөстәм Миңнеханов Медицина хезмәткәрләре көненә багышланган видео күрсәтте

<p>Татарстан Рәисе<strong> Рөстәм Миңнеханов </strong>Телеграм-каналында һәм «ВКонтакте» социаль челтәрендәге сәхифәсендә Медицина хезмәткәре көне белән котлады һәм бу һөнәргә багышланган видеоролик куйды.
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