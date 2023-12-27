В Северной Осетии полицейские в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечту восьмилетней Алины

В преддверии Нового 2024 года в рамках традиционной Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, сняв очередной праздничный шар с новогодней елки на сайте проекта, узнали о том, что девочка из Северной Осетии мечтает о нарядной елке.