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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечту восьмилетней Алины

В преддверии Нового 2024 года в рамках традиционной Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, сняв очередной праздничный шар с новогодней елки на сайте проекта, узнали о том, что девочка из Северной Осетии мечтает о нарядной елке.

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