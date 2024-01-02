Прогнозы на 2024 год: Зеленский, банкротство Маска и другие сенсационные предсказания от Financial Times

По данным газеты Financial Times, в будущем 2024 года появятся несколько ключевых событий. Один из них — предполагаемое поражение Дональда Трампа на предстоящих выборах и возможное обвинение в одном из судебных процессов.
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