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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Бывшие главари «Азова» руководят боевыми действиями по мониторам

Бывшие главари «Азова» руководят боевыми действиями по мониторам

После «Азовстали» к передовой они предпочитают не приближаться.Год назад — в январе 2023 года — переданные Турции в рамках обмена пять командиров запрещенного в РФ и признанного террористической организацией «Азова» проводили в кругу семьи, но формально — под арестом.

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