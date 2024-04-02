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Мастер-класс Чайцыной Ольги Сергеевны по теме ´Манипулирование и защита от него´.

Мастер-класс Чайцыной Ольги Сергеевны по теме ´Манипулирование и защита от него´.

В рамках инновационного проекта ´Внедрение модели формирования функциональной грамотности обучающихся учреждений образования в сфере туристско-краеведческого профиля´ 20 марта 2024 года состоялся мастер-класс педагога дополнительного образования высшей квалификационной категории Чайцыной Ольги Сергеевны.

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