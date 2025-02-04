Среди участников отбора на «Время героев» увеличилось число Героев России и кавалеров орденов Мужества

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Во вторник на заседании Общественного совета программы «Время героев» члены совета обсудили ход регистрации участников дополнительного отбора и старт региональных программ, разработанных по аналогу программы «Время героев».
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