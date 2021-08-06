Спорт-Экспресс

201 539 подписчиков

Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки

Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки

Результат четвертьфинального матча Олимпийских игр в Токио между женскими командами России и Бразилии не будет пересмотрен после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх