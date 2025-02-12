Внутри чёрных дыр может не быть сингулярностей? Физики впервые описали модель, основанную только на гравитации

Столкновение с чёрной дырой — не самая радужная перспектива. Ещё со времён Эйнштейна мы знаем, что эти космические монстры обладают настолько чудовищной гравитацией, что даже свет не в силах вырваться из их цепких объятий.
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