Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Внутри чёрных дыр может не быть сингулярностей? Физики впервые описали модель, основанную только на гравитации

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