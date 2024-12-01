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За десять лет в Феодосии построили 18 многоквартирных домов

За десять лет в Феодосии построили 18 многоквартирных домов

Воскресенье, 1 декабря. «Крым 24».За десять лет в Феодосии построили 18 многоквартирных домов. Всего за это время в округе введено 374 тысячи квадратных метров жилья, рассказала «Крым 24» заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Людмила Петруненко.

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