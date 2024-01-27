Изувер за решеткой: суд в Краснодаре арестовал на 2 месяца обвиняемого в жестоком убийстве женщины и 2-летней девочки жителя Адыгеи

Изувер за решеткой: суд в Краснодаре арестовал на 2 месяца обвиняемого в жестоком убийстве женщины и 2-летней девочки жителя АдыгеиПрикубанский суд Краснодара арестовал сроком на 2 месяца 27-летнего жителя Адыгеи, обвиняемого в зверском двойном убийстве на улице Заполярной в Краснодаре 28-летней женщины и 2-летней девочки.