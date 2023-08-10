Россиянам, родившимся с 1933 по 1991 годы, скоро перечислят на карты по 15 000 рублей

А

Александр24

Благодетели! Тогдашний рубль равен минимум 250 руб. нынешним. Да ещё родившимся до 45-го года. ( Брат родился в 1945 году и уже 16 лет лежит в земле, не дождавшись такой великой радости. Тьфу на вас).