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Россиянам, родившимся с 1933 по 1991 годы, скоро перечислят на карты по 15 000 рублей

Россиянам, родившимся с 1933 по 1991 годы, скоро перечислят на карты по 15 000 рублей

Россиянам, родившимся с 1933 по 1991 годы, рассказали о возможности получить разовую выплату в размере около 15 000 рублей.

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А
Александр24
Благодетели! Тогдашний рубль равен минимум 250 руб. нынешним. Да ещё родившимся до 45-го года. ( Брат родился в 1945 году и уже 16 лет лежит в земле, не дождавшись такой великой радости. Тьфу на вас).
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