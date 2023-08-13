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  • ONIX
    Здесь те,у кого нет проблем!)))Современные женщи...

Современные женщины попробовали секс на первом свидании. Им не понравилось

Современные женщины попробовали секс на первом свидании. Им не понравилось

Начну, пожалуй, издалека. Позавчера я купила бюстгальтер. Тот, что был на мне, в жару превратился в орудие пытки.

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Комментарии
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ONIX
Здесь те,у кого нет проблем!)))
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3 час.
Михаил Сартин
Нет, женщинам все-таки хорошо, захотела - сиську помяла. Мужикам в этом сложнее.
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1 час.
ONIX
Никогда не испытывал желание помять у себя сиську. Даже бы у тебя не согласился бы😂
Ответить
1 час.

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