Константин Михайлов вновь назначен на должность министра Крыма

Среда, 2 октября. «Крым 24».Должность министра Республики Крым вновь занял Константин Михайлов. Указ о его назначении подписал Глава РК Сергей Аксёнов, документ опубликован на сайте правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии