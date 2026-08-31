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Трамп опубликовал фото карты Google, где Онтарио отмечено как «озеро Америка»

Трамп опубликовал фото карты Google, где Онтарио отмечено как «озеро Америка»

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты Google, на котором озеро Онтарио названо «озером Америка».

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