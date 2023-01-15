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Аналитик Корнеев: ведением эмбарго на российскую нефть Европа больше наказала себя

Аналитик Корнеев: ведением эмбарго на российскую нефть Европа больше наказала себя

Очередными санкциями в виде запретов на поставку энергоносителей из России и введения потолка цен Европа наказывает сама себя, заявил в интервью телеканалу «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

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