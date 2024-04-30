Почему вам не нужны противовирусные препараты

Почему стоит игнорировать противовирусные препараты На рынке присутствует целый ряд фармакологических препаратов и гомеопатических средств, позиционируемых как «лекарства для профилактики и лечения простудных заболеваний и гриппа».
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