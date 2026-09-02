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Utah Judge Rules Charlie Kirk's Alleged Assassin To Stand Trial

Utah Judge Rules Charlie Kirk's Alleged Assassin To Stand Trial

Utah Judge Rules Charlie Kirk's Alleged Assassin To Stand Trial Authored by Darlene McCormick Sanchez and Janice Hisle via The Epoch Times, The man accused of assassinating conservative commentator Charlie Kirk with a bullet to the neck will stand trial for aggravated murder, a Utah judge ruled on Sept.

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