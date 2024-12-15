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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10. Клуб идет на 5-м месте на Западе

«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10. Клуб идет на 5-м месте на Западе

«Ойлерс» обыграли «Вегас» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Криса Кноблауха набрала 38 очков в 30 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе и 5-е – в Западной конференции.

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