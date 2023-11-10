В ХМАО полицейские вернули мужчине забытую сумку с миллионом рублей

Полицейские ХМАО нашли на улице сумку с 1 млн рублей. Об этом пишет muksun.fm. В публикации сказано, что во время дежурства в Когалыме на улице Привокзальной сотрудники ППС заметили две бесхозные сумки на лавочке у подъезда дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии