RUONIA достигла 14,06%, RUSFAR ON RUB 13,89%

RUONIA, к которой привязаны купоны многих биржевых облигаций, достигла 14,06%, в то время как ставка RUSFAR ON RUB скорректировалась до 13,89%.
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