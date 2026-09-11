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Аргументы недели

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Европа и союзники Украины: пределы помощи и дефицит ПВО

Европа и союзники Украины: пределы помощи и дефицит ПВО

У Европы не хватает средств и вооружений, чтобы удовлетворить растущие требования Украины. Об этом всё чаще говорят в европейских политических кругах.

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