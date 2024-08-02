Дороги в одном из районов Петрозаводска будут регулярно перекрывать для движения транспорта

Сети газоснабжения прокладывают на восьми участках района Соломенное в Петрозаводска. Они ведутся на улицах 9 Января, Революционной, Скалистой, Тимоскайнена, Мебельной, Рабочей, на Тульском проезде и Логмозерской набережной.