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Артига: «Матч с ЦСКА получился открытым — мы могли как выиграть, так и проиграть»

Артига: «Матч с ЦСКА получился открытым — мы могли как выиграть, так и проиграть»

Главный тренер «Рубин» Франк Артига отметил, что несмотря на численное преимущество, которым его команда владела большую часть встречи с ЦСКА, игра получилась обоюдоострой из-за высокого индивидуального мастерства соперников.

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