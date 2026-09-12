Главный тренер «Рубин» Франк Артига отметил, что несмотря на численное преимущество, которым его команда владела большую часть встречи с ЦСКА, игра получилась обоюдоострой из-за высокого индивидуального мастерства соперников.
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