Драму «Фьорд» покажут на фестивале «Маяк» во внеконкурсной программе

Российская премьера фильма «Фьорд» (Fjord) запланирована во внеконкурсной программе фестиваля актуального российского кино «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.
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