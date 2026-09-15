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Царьград

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Сальвини: Конфликты вызвали взрывной рост цен на энергоносители

Сальвини: Конфликты вызвали взрывной рост цен на энергоносители

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил о значительных издержках бизнеса и граждан из-за роста цен на энергоносители.

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