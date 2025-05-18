Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Морпехи ВС России отметили страх ВСУ применять технику в курском приграничье

Бойцы Вооружённых сил России заставили ВСУ бояться использовать транспорт в приграничных районах Курской области, рассказали морпехи из 177-го полка, участвовавшие в освобождении региона, в интервью военкору RT Александру Яремчуку.

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