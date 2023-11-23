В Коврове вынесли приговор экс-директору Владимирского карьероуправления

Экс-глава Владимирского карьероуправления получил 2,5 года колонии за злоупотребление полномочиями.Ковровский городской суд огласил приговор бывшему директору Владимирского карьероуправления Сергею Князеву.
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