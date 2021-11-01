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Сенатор Святенко: комиссия по централизации полномочий в сфере защиты семьи и детей заработала в России

Сенатор Святенко: комиссия по централизации полномочий в сфере защиты семьи и детей заработала в России

Комиссия по централизации полномочий в сфере защиты семьи и детей заработала в правительстве. Она положит начало формированию единого ведомства, которое будет заниматься подобными вопросами.

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