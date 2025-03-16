Десятки тысяч человек собрались на антикоррупционную демонстрацию в Белграде

В Белграде в субботу, 15 марта, намечена очередная массовая демонстрация против коррупции. Протесты в Сербии не прекращаются с ноября, когда из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде погибли 15 человек.
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