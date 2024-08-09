Где будут базироваться переданные НАТО украинскому режиму F-16?

На западе понимают – американские самолёты станут для ВС России приоритетной целью. Где же Киев будет прятать полученные самолёты F-16? Бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге предупреждает – американские самолёты станут для русских приоритетной целью, поэтому размещение истребителей должно происходить в строжайшей секретности, что, конечно же, осложнит логистику.
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