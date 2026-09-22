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ИА Регнум

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Эксперт Кузьменко призвал детей не указывать имя и год рождения в онлайн-играх

Вместо настоящего имени в онлайн-игре лучше придумать псевдоним. Также в профиле не стоит писать год рождения, адрес и публиковать фотографии.

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