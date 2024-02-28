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Что приготовить из консервированного тунца: 8 крутых рецептов

Что приготовить из консервированного тунца: 8 крутых рецептов

Многие из нас периодически ловят себя на мысли, что пора, наконец, начать питаться правильнее. Когда это происходит, мы отправляемся в магазин и закупаемся зожной едой: творогом, булгуром, овощами и консервированным тунцом.

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