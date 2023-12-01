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Рэнд Пол: Новая помощь Киеву ослабит США, деньги для нее придется занимать

Рэнд Пол: Новая помощь Киеву ослабит США, деньги для нее придется занимать

Член сената Соединённых Штатов Америки Рэнд Пол указал на тот факт, что очередная поддержка киевского режима сделает мощь державы меньше, ведь денежные средства для этих целей окажется необходимо брать в долг.

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