Певица Ольга Бузова заработала 90 млн рублей за 2024 год

Николай Герасименко Автор! Интересно, где вы увидели "певицу"!? Чтобы ею быть, нужно хотя бы обладать элементарным вокалом и музыкальным слухом.

А Кудасов Не пойму кто и за что ей вообще платят и правда ли это, что столько.