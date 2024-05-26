Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Или наркотики или воздействие через интернет.Подождем.Сейчас следователи другие, аппаратура современная - все расскажут.Эвакуированные из...
  • Svetlana Kuzmina
    Вместо того, чтобы вкладывать деньги в свои страны и благосостояние своего народа, эти придурки, идя на поводу у Штат...Макрон анонсирова...
  • Роман Орманин
    Грицай: пограничн...

Певица Ольга Бузова заработала 90 млн рублей за 2024 год

Певица Ольга Бузова заработала 90 млн рублей за 2024 год

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова заработала 90 миллионов рублей за 2024 год. Об этом сообщила программа "Ты не поверишь!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Автор! Интересно, где вы увидели &quot;певицу&quot;!? Чтобы ею быть, нужно хотя бы обладать элементарным вокалом и музыкальным слухом.
Ответить
14 час.
А Кудасов
Не пойму кто и за что ей вообще платят и правда ли это, что столько.
Ответить
13 час.
И
Иван
А зачем понимать? Не смотрите, не интересуйтесь, забудьте. И дел-то всех с концом. Вас же никто не неволит или заставляет.        Иван Ше.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх