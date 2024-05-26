Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова заработала 90 миллионов рублей за 2024 год. Об этом сообщила программа "Ты не поверишь!".
Певица Ольга Бузова заработала 90 млн рублей за 2024 год
Комментарии
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Николай Герасименко
Автор! Интересно, где вы увидели "певицу"!? Чтобы ею быть, нужно хотя бы обладать элементарным вокалом и музыкальным слухом.
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14 час.
А Кудасов
Не пойму кто и за что ей вообще платят и правда ли это, что столько.
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13 час.
И
Иван
А зачем понимать? Не смотрите, не интересуйтесь, забудьте. И дел-то всех с концом. Вас же никто не неволит или заставляет. Иван Ше.
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13 час.
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