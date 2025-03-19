В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям

Чипсы предлагают сделать подакцизным товаром, одновременно запретив его продажу несовершеннолетним. С такой инициативой на имя председателя правительства Михаила Мишустина обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии