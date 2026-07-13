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Взвинченные цены: как экс-чиновник из Подмосковья обогащается на бедах народа

Взвинченные цены: как экс-чиновник из Подмосковья обогащается на бедах народа

Взвинченные цены: как экс-чиновник из Подмосковья обогащается на бедах народа Юлия ЧелкановаФедеральная антимонопольная служба начала проверку в отношении шести московских сетей автозаправок, заподозренных в сговоре и необоснованном повышении цен на топливо.

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