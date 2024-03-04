Трампа не вычеркнут из бюллетеней, конец удивительного дела Хотина и «Армата» не для войны

Теперь Дональду Трампу ничто не помешает оказаться в бюллетене на выборах президента 5 ноября 2024 года: Верховный суд США поставил крест на попытках отстранить Трампа от выборов как лицо, принимавшее участие в мятеже.
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