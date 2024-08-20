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NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР

NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

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