NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.