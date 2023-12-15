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КПРФ рекомендовала на выборы президента РФ кандидатуры Зюганова и Левченко

КПРФ рекомендовала на выборы президента РФ кандидатуры Зюганова и Левченко

Московское отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) рекомендовало на выборы президента Российской Федерации кандидатуры председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и парламентария Сергея Левченко.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
мы выбираем Платошкина
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13 час.
ТР
Татьяна Рябинова
В 90-е года, Зюганов показал себя, что он слабый человек, потому что не стал отстаивать себя в президенты, хотя народ выбрал его
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12 час.

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