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Татар-информ

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Стали известны подробности ДТП с грузовиками и автобусом на мосту через Волгу

Стали известны подробности ДТП с грузовиками и автобусом на мосту через Волгу

ДТП на М-12 в Татарстане с автобусом и грузовиками Фото: © Прокуратура Татарстана Двойное ДТП с двумя грузовиками и экскурсионным автобусом на мосту через Волгу прокомментировали в Госавтоинспекции Татарстана.

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