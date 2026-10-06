Стали известны подробности ДТП с грузовиками и автобусом на мосту через Волгу

ДТП на М-12 в Татарстане с автобусом и грузовиками Фото: © Прокуратура Татарстана Двойное ДТП с двумя грузовиками и экскурсионным автобусом на мосту через Волгу прокомментировали в Госавтоинспекции Татарстана.