Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Спартак» – «Рубин», «Локомотив» – «Краснодар» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Седьмой тур РПЛ станет последним на стартовом летнем отрезке сезона, после которого наступит первая двухнедельная пауза на игры сборных.
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